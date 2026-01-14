Galaxy Park
Folge 24: Die Flucht
Os und Mellanie schaffen es tatsächlich, die Eltern von Mellanie in die Flucht zu schlagen. Sie gestalten einen „vornehmen“ Abend mit hocherlesenen Speisen. Das verunsichert Betty und Fons dermaßen, dass sie die Rückreise antreten. Paula und Femke feiern den zweiten Jahrestag ihrer Freundschaft. Gegenseitig fragen sie sich nach den Jungs aus, in die sie verliebt sind. Aber eigentlich steht nur Paula diesem Thema offen gegenüber. Femke leugnet, in Stef verliebt zu sein. Freddy verkündet dem Team, dass es mit dem Park doch ganz gut aussieht. Genaueres will er aber darüber nicht sagen.
