Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Galaxy Park

Das erste Date

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Das erste Date

Das erste DateJetzt kostenlos streamen

Galaxy Park

Folge 25: Das erste Date

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Paula ist sehr aufgeregt. Endlich will sich Os mit ihr verabreden. Sie lässt sich von Mellanie schminken und frisieren und ein schickes Kleid muss auch her. Als sie zum Date erscheint, nimmt der Abend allerdings eine unerwartete Wendung. Exo-7 fällt es immer schwerer, gegen die Menschen vorzugehen, weil er inzwischen die menschlichen Gefühle kennengelernt hat, die ihn berühren. Doch der Captain treibt ihn unerbittlich dazu an, seine Mission zu erfüllen. Endlich funktioniert der Neutroni wieder. Nun kann Jo die Tests durchführen, um zu erfahren, wer der Alien im Galaxy Park ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Galaxy Park
Studio 100 International
Galaxy Park

Galaxy Park

Alle 1 Staffeln und Folgen