Galaxy Park
Folge 30: Falscher Verdacht
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Stefs verlorenes Taschentuch, das blaue Flecke aufweist und ihn als Alien enttarnen könnte, ist in Jos Wohnwagen gelandet. Nun wird es eng für Stef, daher bringt er Didi dazu, sich in Jos Wohnwagen einzuschleichen, um das Taschentuch zu stehlen. Leider erwischt ihn Jo dabei. Dadurch gerät Didi in Verdacht, der Alien zu sein. Jim und Mellanie treffen sich mit Paula und Os. Sie gehen alle zusammen ins Kino und Paula ist überglücklich. Sie erhofft sich den ersten Kuss von Os. Sie hat das Gefühl, Os näher gekommen zu sein. Jim hat allerdings den Eindruck, dass Mellanie ihrem Kollegen Os näher gekommen ist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Galaxy Park
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Science Fiction
Altersfreigabe:
6