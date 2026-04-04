Galileo Kids
Folge vom 04.04.2026: Galaktisches Goldfieber
26 Min.Folge vom 04.04.2026
Vince findet einen vermeintlichen Goldring und erklärt Cosmo, wie wertvoll und selten Gold ist. Daraufhin aktiviert Cosmo seinen Elementar-Wandler, um selbst Gold herzustellen. Doch bei einem Kurzschluss geht die Fähigkeit der Maschine auf beide über - plötzlich verwandelt sich alles, was sie berühren, in Gold! Tassen, Taschentücher und sogar Hubble erstarren zu glänzenden Statuen. Verzweifelt suchen die beiden nach einer Lösung, denn Essen und Trinken ist jetzt unmöglich.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben