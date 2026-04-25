Galileo Kids
Folge vom 02.05.2026: Gefährliche Fahndung
26 Min.Folge vom 02.05.2026
Vince und Cosmo geraten in Panik, als sie in der Zeitung lesen, dass ihr Raumschiff entdeckt wurde. Die Polizei vermutet ein Alien an Bord und will es untersuchen. Kaum haben die beiden das gelesen, klopft es auch schon an der Tür. Cosmo versteckt sich hastig im Frachtraum, während Vince versucht, die Beamten mit der Ausrede abzuspeisen, das UFO sei nur ein Kunstprojekt. Doch der Polizist ist skeptisch und durchsucht das Schiff. Wird er Cosmo entdecken?
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Genre:Wissenschaft, Kinder
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben