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Galileo Kids

Gefährliche Fahndung

ProSiebenFolge vom 02.05.2026
Gefährliche Fahndung

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Folge vom 02.05.2026: Gefährliche Fahndung

26 Min.Folge vom 02.05.2026

Vince und Cosmo geraten in Panik, als sie in der Zeitung lesen, dass ihr Raumschiff entdeckt wurde. Die Polizei vermutet ein Alien an Bord und will es untersuchen. Kaum haben die beiden das gelesen, klopft es auch schon an der Tür. Cosmo versteckt sich hastig im Frachtraum, während Vince versucht, die Beamten mit der Ausrede abzuspeisen, das UFO sei nur ein Kunstprojekt. Doch der Polizist ist skeptisch und durchsucht das Schiff. Wird er Cosmo entdecken?

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