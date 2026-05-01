Galileo Kids
Folge vom 09.05.2026: Cosmo im Rekordwahnsinn
26 Min.Folge vom 09.05.2026
Vince träumt davon, endlich einen Weltrekord zu brechen - als Einziger in seiner Familie hat er das noch nicht geschafft. Doch sein Versuch im Donut-Stapeln scheitert kläglich. Cosmo will helfen, und gemeinsam stürzen sie sich in waghalsige Rekordversuche. Während Cosmo im Zähl-Wahn versinkt und Hubble unkontrolliert durchs Raumschiff hüpft, droht das Chaos. Kann Vince seinen Traum vom eigenen Rekord doch noch verwirklichen?
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben