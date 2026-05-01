Notfall in der RettungsraketeJetzt kostenlos streamen
Galileo Kids
Folge vom 16.05.2026: Notfall in der Rettungsrakete
26 Min.Folge vom 16.05.2026
Cosmo zeigt Vince eine aufblasbare Notfallrakete, die eigentlich nur für kurze Strecken gedacht ist. Doch Vince kann nicht widerstehen und überredet seinen außerirdischen Freund zu einem Ausflug zum Mond. Kaum gestartet, entdecken die beiden ein Loch in der Rakete und verlieren die Kontrolle. Nun treiben sie im Weltraum und der Treibstoff wird knapp. Können Vince und Cosmo sich mit einer verrückten Idee noch retten?
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben