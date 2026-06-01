Das schleimige Süßigkeiten-DesasterJetzt kostenlos streamen
Galileo Kids
Folge vom 27.06.2026: Das schleimige Süßigkeiten-Desaster
26 Min.Folge vom 27.06.2026
Cosmo überrascht Vince mit seinem Süßigkeiten-Replikator und kreiert galaktische Leckereien von seinem Heimatplaneten Neon-2. Doch die außerirdischen Drops und die bunte Limonade sind für Menschen alles andere als genießbar: Vince bekommt grüne Beulen im Gesicht, blaue Haare und einen heftigen Schluckauf mit Schüttelattacken. Cosmos Versuch, die Nebenwirkungen mit supersüßen Bonbons zu neutralisieren, macht alles nur noch schlimmer. In ihrer Not rettet Mompf die Situation.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben