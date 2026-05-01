Galileo Kids
Folge vom 23.05.2026: Urzeitunfall im Ufo
26 Min.Folge vom 23.05.2026
Bei Reparaturarbeiten am UFO findet Cosmo einen geheimnisvollen Zeitstrahl-Kristall. Als Hubble versehentlich dagegenhüpft, materialisieren sich plötzlich kleine Dinosaurier im Kontrollraum. Schnell wird klar: Die Urzeit-Echsen reagieren auf Cosmos Gefühle. Je wütender er wird, desto aggressiver werden die Dinos. Mit einer selbstgebauten Anti-Dino-Rüstung versuchen Vince und Cosmo, die Lage in den Griff zu bekommen. Doch erst durch Meditation gelingt es Cosmo, sich zu beruhigen.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben