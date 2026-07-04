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Galileo Kids

Auf der Suche nach dem blauen Kristall

ProSiebenFolge vom 04.07.2026
Auf der Suche nach dem blauen Kristall

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Galileo Kids

Folge vom 04.07.2026: Auf der Suche nach dem blauen Kristall

26 Min.Folge vom 04.07.2026

Cosmo braucht dringend Quantium-Kristallsäure, um sein Raumschiff zu reparieren. Der Computer verrät, dass es dieses seltene Element tief unter der Erde gibt. Mit Gartenschaufeln kommen Vince und Cosmo nicht weit, doch zum Glück hat Cosmo einen Hyper-Titan-Bohrer an Bord. Die Bohrung wird zu einem chaotischen Abenteuer voller Missverständnisse und Lärm. Als sie endlich die funkelnden Kristalle finden, folgt die Ernüchterung: Für die Säure fehlt noch ein Element.

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