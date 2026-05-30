Fuchteln bis die Funken fliegenJetzt kostenlos streamen
Galileo Kids
Folge vom 30.05.2026: Fuchteln bis die Funken fliegen
25 Min.Folge vom 30.05.2026
Cosmo trainiert für die intergalaktische Funkel-Fuchtel-Meisterschaft, bei der durch schnelles Wedeln mit einem Leuchtstab möglichst helle Blitze erzeugt werden müssen. Doch seine Versuche sind schwach und frustrierend. Coach Vince will ihm mit einem ausgefallenen Trainingsprogramm helfen. Trotz aller Übungen bleibt der Erfolg aus. Als eine nervige Fliege Cosmo zur Weißglut treibt, kommt Vince eine geniale Idee, die alles verändert.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben