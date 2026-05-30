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Galileo Kids

Fuchteln bis die Funken fliegen

ProSiebenFolge vom 30.05.2026
Fuchteln bis die Funken fliegen

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Galileo Kids

Folge vom 30.05.2026: Fuchteln bis die Funken fliegen

25 Min.Folge vom 30.05.2026

Cosmo trainiert für die intergalaktische Funkel-Fuchtel-Meisterschaft, bei der durch schnelles Wedeln mit einem Leuchtstab möglichst helle Blitze erzeugt werden müssen. Doch seine Versuche sind schwach und frustrierend. Coach Vince will ihm mit einem ausgefallenen Trainingsprogramm helfen. Trotz aller Übungen bleibt der Erfolg aus. Als eine nervige Fliege Cosmo zur Weißglut treibt, kommt Vince eine geniale Idee, die alles verändert.

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