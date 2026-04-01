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Galileo Kids

Vince in der Lianen-Klemme

ProSiebenFolge vom 18.04.2026
Vince in der Lianen-Klemme

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Galileo Kids

Folge vom 18.04.2026: Vince in der Lianen-Klemme

26 Min.Folge vom 18.04.2026

Im Raumschiff wird die Luft immer dicker und stickiger. Vince und Cosmo können kein Fenster öffnen, also beschließen sie kurzerhand, ein paar Pflanzen anzubauen. Doch Cosmo übertreibt es mit seinem galaktischen Superdünger gewaltig: Plötzlich wuchert ein kompletter Urwald durchs Ufo! Als Vince versucht, die wild wachsenden Lianen abzuschneiden, passiert das Unglück - eine Schlingpflanze packt ihn und lässt ihn kopfüber von der Decke baumeln ...

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