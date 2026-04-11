Galileo Kids
Folge vom 11.04.2026: Gruselalarm im Raumschiff
26 Min.Folge vom 11.04.2026
Nach einem Gewitter spielt die Elektronik im gestrandeten UFO verrückt: Lichter flackern, Türen öffnen sich wie von Geisterhand und gruselige Geräusche hallen durch die Gänge. Cosmo ist davon überzeugt, dass Erdengeister ihr Unwesen treiben. Vince hingegen sucht nach einer rationalen Erklärung. Bewaffnet mit Knoblauch, Salbei und einer Rassel steigen die beiden in den düsteren Frachtraum hinab, um dem Spuk auf den Grund zu gehen.
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Genre:Kinder, Bildungsfernsehen, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 3: ProSieben