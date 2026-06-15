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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Geisterbraut

DisneyStaffel 1Folge 10vom 15.06.2026
Die Geisterbraut

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 10: Die Geisterbraut

42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Als eine Bekannte von Melinda, Lisa, ihren Freund Mark heiraten will, kommt es zu gruseligen Zwischenfällen. Die beiden werden von Marks Exfrau Serena verfolgt, die an ihrem Hochzeitstag bei einem Unfall starb und es nicht ertragen kann, dass Mark ein zweites Glück an der Seite einer anderen Frau gefunden hat. Doch Melinda kann Serena klarmachen, dass Marks neue Freundin seine wirkliche Seelenpartnerin ist und dass Serenas Seelengefährte eigentlich ein ganz anderer Mann ist ...

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