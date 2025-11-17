Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 19: Zeit des Zorns
40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Als Melinda sich auf einer Feier zu Ehren des Richters Merrick befindet, nimmt sie den Geist des verstorbenen Ely Fisher wahr, der voller Hass auf den Richter ist. Prompt erleidet dieser während des Festaktes einen Schwächeanfall. Melinda findet den Grund für Elys Zorn heraus: Vor dreißig Jahren war dieser ermordet worden, und Merrick hatte in seiner damaligen Position als junger Staatsanwalt keine Anklage gegen den Täter erhoben. Es wird Zeit, die Dinge endlich zu klären ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren