Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 5: Die verlorenen Kinder
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Ein Hotel in der Stadt soll in wenigen Tagen abgerissen werden, und Melinda und Andrea helfen dabei, den alten Keller auszuräumen. Während sie arbeiten, hört Melinda die Stimmen von drei Jungs, die einen Hotelbrand in den Fünfzigern nicht überlebt haben. Melinda muss die Geister der drei davon überzeugen, endlich ins Jenseits hinüberzugehen, bevor das Hotel zerstört wird. Keine leichte Aufgabe, denn aufgrund ihrer Erlebnisse haben die Jungs jedes Vertrauen verloren ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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