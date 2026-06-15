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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Der letzte Vorhang

Staffel 1Folge 12vom 15.06.2026
Der letzte Vorhang

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 12: Der letzte Vorhang

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda will den verstorbenen Komiker Marty Golden, der noch immer in seinem alten Comedy Club herumspukt, dabei unterstützen, sich vom Diesseits zu lösen. Dies ist jedoch nicht möglich, weil Marty sich nicht mehr erinnern kann, auf welche Weise er ums Leben gekommen ist. Melinda kontaktiert verschiedene Leute aus Martys Leben und findet heraus, dass Marty kurz vor seinem Tod viele Probleme hatte und sehr depressiv war. Es ist wahrscheinlich, dass er sich selbst getötet hat ...

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