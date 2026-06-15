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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die erste Begegnung

DisneyStaffel 1Folge 15vom 15.06.2026
Die erste Begegnung

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 15: Die erste Begegnung

44 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda entdeckte als Kind ihre Gabe, Tote zu sehen, als ihr die kleine Sarah erschien, ein Mädchen, das sie kannte und das gestorben war. Nun wird sie an diese ersten Erfahrungen mit ihrer besonderen Gabe erinnert, denn Sarah erscheint ihr erneut. Sie schafft es nicht, ganz ins Jenseits hinüberzugehen, da sie sich zu sehr um ihre alten Eltern sorgt. Durch dieses Thema wird Melinda auch erneut mit ihrer eigenen Mutter konfrontiert, mit der sie seit Jahren kaum Kontakt hat ...

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