Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 17: Das Dämonenkind
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Als Melinda die Möbel einer Frau katalogisiert, die aus der Stadt wegziehen möchte, bekommt sie Kontakt zum Geist des verstorbenen Sohnes dieser Dame. Der Junge namens Daniel ist voller Hass auf seine Familie, will aber den Grund dafür nicht nennen. Melinda nimmt Kontakt zu Daniels letztem Kindermädchen Suzanne auf und erfährt, dass der Junge mit dem Auto seiner Mutter einen Unfall provoziert hatte, der für ihn tödlich ausging. Daniels Mutter gab Suzanne die Schuld daran ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren