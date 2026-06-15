Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 14: Die letzte Hinrichtung
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda besucht zusammen mit Jim und Andrea die Galerie von Alan Rowe. Rowe ist ein Freund des Malers Clete Youngblood, der wegen Mordes hingerichtet wurde, und stellt dessen Bilder aus. Als Leslie, Youngbloods Tochter, in die Galerie stürmt und Rowe des Betruges gegenüber ihrem Vater bezichtigt, spürt Melinda, dass Cletes Geist anwesend ist und seiner Tochter helfen will. Sie will vermitteln, doch Leslie glaubt nicht, dass Melinda den Geist ihres Vaters spüren kann ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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