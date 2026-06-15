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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die letzte Hinrichtung

DisneyStaffel 1Folge 14vom 15.06.2026
Die letzte Hinrichtung

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 14: Die letzte Hinrichtung

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda besucht zusammen mit Jim und Andrea die Galerie von Alan Rowe. Rowe ist ein Freund des Malers Clete Youngblood, der wegen Mordes hingerichtet wurde, und stellt dessen Bilder aus. Als Leslie, Youngbloods Tochter, in die Galerie stürmt und Rowe des Betruges gegenüber ihrem Vater bezichtigt, spürt Melinda, dass Cletes Geist anwesend ist und seiner Tochter helfen will. Sie will vermitteln, doch Leslie glaubt nicht, dass Melinda den Geist ihres Vaters spüren kann ...

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