Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Kosmische Gesetze

DisneyStaffel 1Folge 7vom 15.06.2026
Kosmische Gesetze

Kosmische GesetzeJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 7: Kosmische Gesetze

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Nach einem Unfall besucht Melinda Jim im Krankenhaus und lernt dabei Hope kennen, die verstorbene Frau des Mannes, der den Unfall gemeldet hat. Sie bittet Melinda, ihr zu helfen, weil sie spürt, dass ihr Mann Brad ihren Tod nicht verwindet. Hope starb vor einem halben Jahr, und Brad fühlt sich dafür verantwortlich. Denn es passierte gerade, als er für einen kurzen Augenblick ihr Krankenbett verlassen hatte. Doch Melinda ist klar, dass Brad keine Schuld an Hopes Tod trifft ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Disney
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 5 Staffeln und Folgen