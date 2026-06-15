Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 7: Kosmische Gesetze
41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Nach einem Unfall besucht Melinda Jim im Krankenhaus und lernt dabei Hope kennen, die verstorbene Frau des Mannes, der den Unfall gemeldet hat. Sie bittet Melinda, ihr zu helfen, weil sie spürt, dass ihr Mann Brad ihren Tod nicht verwindet. Hope starb vor einem halben Jahr, und Brad fühlt sich dafür verantwortlich. Denn es passierte gerade, als er für einen kurzen Augenblick ihr Krankenbett verlassen hatte. Doch Melinda ist klar, dass Brad keine Schuld an Hopes Tod trifft ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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