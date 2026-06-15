Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 8: Vergebung
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Vor Kurzem hatte Jim einen Unfall mit dem Rettungswagen, bei dem ein Insasse namens Julian starb. Jim macht sich schwere Vorwürfe - kurz darauf fühlt er sich von dem Verstorbenen verfolgt. Melinda nimmt Kontakt auf und findet heraus, was Julian will: Er möchte mit den Eltern eines jungen Mannes in Verbindung treten, den er versehentlich erschossen hat, und um Vergebung bitten. Doch die Eltern haben kein Interesse daran, dem Mörder ihres Sohnes zu vergeben ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Walt Disney Company Germany GmbH
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