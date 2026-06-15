Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 20: Ihr letzter Tanz
44 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda verliert nach einem Autounfall ihre Gabe, Verstorbene zu sehen. Kurz darauf wird sie von Caitlin um Hilfe gebeten: Die junge Frau kann einen Mann namens Brian nicht vergessen, in den sie verliebt war und der mit ihr auf den Schulball wollte. Aufgrund eines Missverständnisses sprach sie nicht mehr mit ihm - dann starb er, und Caitlin ist nun voller Trauer und Gewissensbisse. Doch Melinda kann ihr nicht helfen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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