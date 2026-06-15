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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ihr letzter Tanz

DisneyStaffel 1Folge 20vom 15.06.2026
Ihr letzter Tanz

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 20: Ihr letzter Tanz

44 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda verliert nach einem Autounfall ihre Gabe, Verstorbene zu sehen. Kurz darauf wird sie von Caitlin um Hilfe gebeten: Die junge Frau kann einen Mann namens Brian nicht vergessen, in den sie verliebt war und der mit ihr auf den Schulball wollte. Aufgrund eines Missverständnisses sprach sie nicht mehr mit ihm - dann starb er, und Caitlin ist nun voller Trauer und Gewissensbisse. Doch Melinda kann ihr nicht helfen ...

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