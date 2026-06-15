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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Schattenboxer

DisneyStaffel 1Folge 11vom 15.06.2026
Schattenboxer

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 11: Schattenboxer

40 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda wird von der verstorbenen Mutter eines Freundes von Jim um Hilfe gebeten: Teo ist Boxer und wird demnächst an einem Wettkampf teilnehmen. Seine Mutter wünscht sich, dass Teo und sein Vater wieder Kontakt haben, denn sie weiß nicht, warum die Beziehung der beiden abgebrochen ist. Melinda findet heraus, warum Teo seinen Vater nicht mehr sehen will: Am Todestag seiner Mutter fuhr er mit ihm zu einem Wettkampf, und er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden ...

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