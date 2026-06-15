Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 11: Schattenboxer
40 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melinda wird von der verstorbenen Mutter eines Freundes von Jim um Hilfe gebeten: Teo ist Boxer und wird demnächst an einem Wettkampf teilnehmen. Seine Mutter wünscht sich, dass Teo und sein Vater wieder Kontakt haben, denn sie weiß nicht, warum die Beziehung der beiden abgebrochen ist. Melinda findet heraus, warum Teo seinen Vater nicht mehr sehen will: Am Todestag seiner Mutter fuhr er mit ihm zu einem Wettkampf, und er konnte sich nicht mehr von ihr verabschieden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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