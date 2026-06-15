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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Verloren in der Dunkelheit

DisneyStaffel 4Folge 10vom 15.06.2026
Verloren in der Dunkelheit

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 10: Verloren in der Dunkelheit

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Auf dem Wochenmarkt wendet sich ein Geist an Melinda: Es handelt sich um eine attraktive Frau namens Tammy Gardner, die vollkommen durcheinander ist. Melinda begreift, dass Tammy ihren eigenen Tod noch gar nicht realisiert hat, denn sie spricht davon, dringend zu ihrer Familie zu müssen. Melinda findet jedoch heraus, dass Tammys Mann längst wieder verheiratet ist - und dass Tammy gar keine Kinder hatte. Was steckt hinter ihrer mysteriösen Geschichte?

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