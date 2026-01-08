Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Staffel 4Folge 17
Folge 17: Sanatorium

41 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

In einer neu eröffneten Schule passieren merkwürdige Dinge: Die Kinder einer Vorschulklasse beherrschen ein französisches Kinderlied, ohne dass es ihnen beigebracht wurde. Kurz darauf verschwindet die Klasse. Zum Glück werden sie bald wieder gefunden; auf einem Platz stehen sie zusammen und singen. Melinda findet heraus, dass ein Geist namens Greer Clarkson dahintersteckt. In dem Schulgebäude war früher eine Nervenklinik untergebracht. Dort hat Greer bis zu ihrem Tod gelebt.

