Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 16: Geisterjäger
42 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
In Grandview taucht ein Geisterjäger auf. Er heißt Linus und hat eine hoch professionelle Ausstattung. Er behauptet, sowohl Geräusche von Geistern als auch Energiewellen von ihnen festhalten zu können. Eli beobachtet ihn bei der Arbeit und ist hellauf begeistert; endlich schafft er es, seinen ersten Geist zu sehen. Melinda ist jedoch wenig angetan von Linus' Auftreten: Sie möchte Jim endlich die ganze Wahrheit erzählen, vor allem davon, dass sie die Gabe hat, Geister zu sehen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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