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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Notruf aus dem Jenseits

Staffel 4Folge 11vom 15.06.2026
Notruf aus dem Jenseits

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 11: Notruf aus dem Jenseits

43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melindas Freundin Delia versucht als Maklerin, die Villa der Familie Bancroft zu verkaufen. Sie wundert sich, dass die Bancrofts, obwohl sie sich getrennt haben und ihr Sohn Devin in eine andere Stadt gezogen ist, alle persönlichen Dinge im Haus zurückgelassen haben. Melinda findet heraus, dass der Geist des jüngeren Sohnes Josh noch im Haus ist, der vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Und Melinda erfährt auch, dass Devin den Unfall verursacht hatte ...

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