Notruf aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Folge 11: Notruf aus dem Jenseits
43 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12
Melindas Freundin Delia versucht als Maklerin, die Villa der Familie Bancroft zu verkaufen. Sie wundert sich, dass die Bancrofts, obwohl sie sich getrennt haben und ihr Sohn Devin in eine andere Stadt gezogen ist, alle persönlichen Dinge im Haus zurückgelassen haben. Melinda findet heraus, dass der Geist des jüngeren Sohnes Josh noch im Haus ist, der vor einigen Jahren bei einem Unfall ums Leben kam. Und Melinda erfährt auch, dass Devin den Unfall verursacht hatte ...
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Alle Staffeln im Überblick
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Fantasie
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2: 2006 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 3: 2007 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 4: 2008 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 1: 2005 ABC/ABC Studios. All rights reserved. & © Season 5: 2009 ABC/ABC Studios. All rights reserved.
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