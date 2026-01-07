Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Die Schwesternschaft

sixxStaffel 4Folge 15vom 07.01.2026
Die Schwesternschaft

Die SchwesternschaftJetzt kostenlos streamen

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 15: Die Schwesternschaft

37 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

In Melindas Umfeld tauchen immer wieder Geister auf, die sie um Hilfe bitten. Unter anderem ist eine Studentin dabei, der ein Sack über den Kopf gestülpt wurde und die deshalb die Mitglieder einer Schwesternschaft beschuldigt, für ihren Tod verantwortlich zu sein. Zusammen mit Eli findet Melinda heraus, dass tatsächlich eine junge Studentin verschwunden ist, die an einem Aufnahmeritual für eine Schwesternschaft teilgenommen hat ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
sixx
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Alle 2 Staffeln und Folgen