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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Das Puppenhaus

Staffel 4Folge 21vom 15.06.2026
Das Puppenhaus

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Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits

Folge 21: Das Puppenhaus

41 Min.Folge vom 15.06.2026Ab 12

Melinda und Jim sind überglücklich, Melinda ist nämlich schwanger und ein großer Traum scheint endlich in Erfüllung zu gehen. Ihre Freude wird jedoch getrübt, als Emma und ihre Cousine Drew in Melindas Antiquitätenladen auftauchen. Melinda spürt sofort, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Als sie erfährt, dass Drew ein altes Puppenhaus auf dem Dachboden gefunden hat, und die Puppen mit ihr geredet haben, bestätigt sich ihr Verdacht ...

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