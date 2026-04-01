Gormiti
Folge 1: Der Tod
16 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Einst gelang es den mächtigen Gormiti-Rittern, ihr Reich vor den Darkans zu beschützen und diese mithilfe des Elestars, einem unzerstörbaren Wappenschild aus Energie, zu verbannen. Doch die einstigen Gegner kehren zurück und planen, Gorm in eine ewige Finsternis zu stürzen. In dieser Stunde der Gefahr finden sich die vier jungen Gormians Riff, Ikor, Trek und Eron zusammen und werden im sagenumwobenen Turm dazu auserkoren, das Reich zu verteidigen.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.