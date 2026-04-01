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Gormiti

Winzige Schwierigkeiten

Blue AntStaffel 1Folge 13vom 01.04.2026
Winzige Schwierigkeiten

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Gormiti

Folge 13: Winzige Schwierigkeiten

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Voidus ruft den gefährlichsten aller Darkans herbei: Kratus, den Energievampir. Während dieser beginnt, alles Leben auf Gorm auszulöschen, gerät ein kleines, hilfloses Tier mitten in den erbitterten Kampf zwischen den Darkans und den Gormiti. Wird es das Kreuzfeuer unversehrt überstehen?

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