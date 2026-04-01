Gormiti
Folge 6: Der unstete Wind
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Die Heralds entdecken den ersten Elestar-Splitter, doch es handelt sich um ein Fragment des Windes, das kaum zu fassen ist und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die Lüfte wirbelt. Während die Darkans angreifen, müssen Riff, Ikor, Trek und Eron einen Weg finden, das entfesselte Element zu bändigen. Ihre Hoffnung ruht auf Zephyr, dem Schnellsten aller Gormiti, der ihnen im Wettlauf gegen Zeit und Feind zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.