Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Gormiti

Der unstete Wind

DeAPlanetaStaffel 1Folge 6vom 01.04.2026
Der unstete Wind

Der unstete WindJetzt kostenlos streamen

Gormiti

Folge 6: Der unstete Wind

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds entdecken den ersten Elestar-Splitter, doch es handelt sich um ein Fragment des Windes, das kaum zu fassen ist und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durch die Lüfte wirbelt. Während die Darkans angreifen, müssen Riff, Ikor, Trek und Eron einen Weg finden, das entfesselte Element zu bändigen. Ihre Hoffnung ruht auf Zephyr, dem Schnellsten aller Gormiti, der ihnen im Wettlauf gegen Zeit und Feind zur Seite steht.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Gormiti
DeAPlaneta
Gormiti

Gormiti

Alle 2 Staffeln und Folgen