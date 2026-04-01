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Gormiti

Die Regeln umschleichen

DeAPlanetaStaffel 1Folge 3vom 01.04.2026
Die Regeln umschleichen

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Gormiti

Folge 3: Die Regeln umschleichen

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Bei einem erneuten Angriff der Darkans muss Ikor erkennen, dass seine gewohnt präzisen Schüsse wirkungslos sind. Riffs improvisierter Stil, den er bisher verachtet hat, eröffnet neue Möglichkeiten. Erst wenn die Heralds ihre Kräfte vereinen und Ikor lernt, flexibler zu denken, stehen ihre Chancen gut, dem Feind die Stirn zu bieten.

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