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Gormiti

Lass dich treiben

DeAPlanetaStaffel 1Folge 5vom 01.04.2026
Lass dich treiben

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Gormiti

Folge 5: Lass dich treiben

10 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Bevor die Heralds zur Suche nach den Elestar-Splittern aufbrechen können, brauchen sie einen Kompass, der ihnen den Weg weist. Um ihn zu erhalten, müssen sie Prüfungen bestehen, die Kraft, Geschick und Präzision verlangen. Während Riff, Ikor und Trek verbissen antreten, bewahrt Eron seine Gelassenheit und gerade mit seiner leichten, unbeschwerten Art besteht er die Herausforderungen mit Bravour.

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