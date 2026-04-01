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Gormiti

Eine Scheibe dünner Luft

Blue AntStaffel 1Folge 20vom 01.04.2026
Eine Scheibe dünner Luft

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Gormiti

Folge 20: Eine Scheibe dünner Luft

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Im Windschloss erwartet die Heralds eine außergewöhnliche Prüfung: Nur wer eine mächtige Windsäule spaltet und damit die schwebende Kugel zu Boden bringt, kann sich als wahrer, ultimativer Gormian beweisen. Für die meisten scheint diese Aufgabe unlösbar, doch Riff ist fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Aber kann eine Klinge aus Feuer wirklich den Wind zerteilen?

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