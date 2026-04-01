Eine Scheibe dünner LuftJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 20: Eine Scheibe dünner Luft
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Im Windschloss erwartet die Heralds eine außergewöhnliche Prüfung: Nur wer eine mächtige Windsäule spaltet und damit die schwebende Kugel zu Boden bringt, kann sich als wahrer, ultimativer Gormian beweisen. Für die meisten scheint diese Aufgabe unlösbar, doch Riff ist fest entschlossen, die Herausforderung anzunehmen. Aber kann eine Klinge aus Feuer wirklich den Wind zerteilen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.