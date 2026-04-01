Gormiti
Folge 12: Verteidiger des Eises
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Ikor steht vor seiner größten Prüfung: Im Thronsaal des Eisschlosses muss er König Kori zeigen, dass er bereit ist, Verteidiger des Eisreichs zu werden. Doch mitten in der Zeremonie schlagen die Darkans überraschend zu. Ikor ruft schließlich den mächtigen Eislord Trytion herbei, um die finsteren Pläne seiner Gegner zu vereiteln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.