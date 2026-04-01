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Gormiti

Verteidiger des Eises

DeAPlanetaStaffel 1Folge 12vom 01.04.2026
Verteidiger des Eises

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Gormiti

Folge 12: Verteidiger des Eises

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Ikor steht vor seiner größten Prüfung: Im Thronsaal des Eisschlosses muss er König Kori zeigen, dass er bereit ist, Verteidiger des Eisreichs zu werden. Doch mitten in der Zeremonie schlagen die Darkans überraschend zu. Ikor ruft schließlich den mächtigen Eislord Trytion herbei, um die finsteren Pläne seiner Gegner zu vereiteln.

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