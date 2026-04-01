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Gormiti

Tief unter der Erde

DeAPlanetaStaffel 1Folge 10vom 01.04.2026
Tief unter der Erde

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Gormiti

Folge 10: Tief unter der Erde

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Während Riff, Ikor, Eron und Ao-Ki im Kampf gegen Xathor eine Niederlage einstecken müssen, bemerken sie nicht einmal, dass Trek verschwunden ist. Auf der Jagd nach einem Trooper wurde er in einer Eishöhle eingeschlossen - ausgerechnet gemeinsam mit seinem Gegner. Um zu entkommen, bleibt den beiden nur eine Möglichkeit: ihre Kräfte zu vereinen. Doch kann Trek der dunklen Kreatur wirklich trauen?

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