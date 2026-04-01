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Gormiti

Alle für einen

DeAPlanetaStaffel 1Folge 16vom 01.04.2026
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Gormiti

Folge 16: Alle für einen

13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Den Heralds ist es gelungen, vier wertvolle Splitter zu finden, die sie im Kampf gegen Kratus nutzen könnten. Doch ehe sie sich entscheiden können, wie sie dem Darkan das Handwerk legen wollen, bringt ein gewaltiger Wirbelwind alles durcheinander und zerstreut die Fragmente rund um die Felsenburg. Die Zeit arbeitet nun gegen die vier Helden, denn sollte Kratus in den Besitz der Splitter gelangen, könnte er deren erstaunliche Kräfte nutzen, um die Gormiti endgültig zu besiegen.

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