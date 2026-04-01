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Gormiti

Trainingstag

DeAPlanetaStaffel 1Folge 2vom 01.04.2026
Trainingstag

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Gormiti

Folge 2: Trainingstag

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Während das geheimnisvolle Lichtmädchen Ao-Ki, Hüterin der Weisheit, Riff, Ikor, Trek und Eron im Turm lehrt, die Armschützer der Elemente zu meistern und ihre Kräfte zu entfesseln, entsendet Lord Voidus einen neuen, furchterregenden Gegner nach Gorm: Xathor! Noch unvorbereitet stehen die vier Kinder und ihre junge Hüterin seiner zerstörerischen Magie gegenüber. Können sie den unsterblichen Zauberer wirklich überlisten?

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