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Gormiti

Sturm der Finsternis

DeAPlanetaStaffel 1Folge 9vom 01.04.2026
Sturm der Finsternis

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Gormiti

Folge 9: Sturm der Finsternis

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Die Heralds stecken in der Klemme: Inmitten eines eisigen Sturmes ist es einem Darkan gelungen, eine Windscherbe zu stehlen und ihre Macht mit seiner eigenen zu vereinen. Mit dieser neuen Stärke scheint er nun jedem Gormiti überlegen zu sein. Kann er trotzdem noch aufgehalten werden?

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