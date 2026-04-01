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Gormiti

Der Kampf um den Elestar (1)

Blue AntStaffel 1Folge 25vom 01.04.2026
Der Kampf um den Elestar (1)

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Gormiti

Folge 25: Der Kampf um den Elestar (1)

11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Mit der letzten Elestar-Scherbe glauben die Heralds, Gorm gerettet zu haben. Doch ihre Erleichterung währt nur kurz. Cryptus nutzt den Moment der Unachtsamkeit und entführt Ao-Ki. Kurz darauf stellt er ein gnadenloses Ultimatum: Ao-Ki gegen den Elestar. Wie werden sich die Helden entscheiden?

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