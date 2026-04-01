Der Anbruch des Meka (1)Jetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 1: Der Anbruch des Meka (1)
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nach dem spektakulären Sieg über die Darkans wiegen sich die Heralds in Sicherheit, doch sie haben nicht mit Voidus' perfidem Coup gerechnet. Dem düsteren Lord der Schatten ist es gelungen, eine Scherbe des Elestars zu infizieren und sich mit dem mächtigen Wappenschild zu verbinden. Dadurch konnte er die Meka-Artefakte an sich reißen und ihre gewaltige Energie entfesseln, um Unheil über Gorm zu bringen. Wird es den Heralds gelingen, die Artefakte rechtzeitig zu deaktivieren?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.