Gormiti
Folge 13: Voidus Aufstand
13 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nach den Niederlagen von Gredd und Xathor greift Voidus selbst ein. Da der Elestar noch immer verdorben ist, errichtet er die Meka-Artefakte des Windes und des Eises und reist nach Gorm, um die Welt endgültig zu erobern. Den Heralds bleibt nur eine Chance: Sie müssen den Turm in einen Meka-Turm verwandeln und den Meka-Lord rufen. Doch ohne seine vier Meka-Ritter kann er nur einen einzigen Angriff abwehren. Wird das reichen, um Voidus aufzuhalten?
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.