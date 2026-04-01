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Gormiti

Rockys vereint

Blue AntStaffel 2Folge 7vom 01.04.2026
Rockys vereint

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Gormiti

Folge 7: Rockys vereint

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Das Schloss des Gesteins verliert zunehmend an Kraft und scheint nicht länger sicher zu sein - ein Werk von Voidus, der mithilfe des Meka-Artefakts die elementare Energie des Reiches absaugt und so die Festung schwächt. Es gibt nur eine Möglichkeit, diese Entwicklung aufzuhalten: Das Artefakt, das von den Darkans infiltriert wurde, muss umgehend deaktiviert werden!

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