Gormiti
Folge 3: Der erste Leuchtturm
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Nicht nur die Heralds haben sich durch ihre Ultra-Armschützer verwandelt - auch Gredd ist es mithilfe des Meka-Artefakts gelungen, an Stärke zu gewinnen. Um der wachsenden Bedrohung standzuhalten, müssen die vier Helden den ersten Leuchtturm des Gesteins aktivieren. Doch der Turm ist durch ein starkes Abwehrsystem geschützt. Schon bald beginnt der Boden ringsum nachzugeben und verwandelt sich in tückischen Treibsand ...
Weitere Folgen in Staffel 2
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.