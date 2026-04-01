Gormiti
Folge 14: Vom Winde vergormt
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Während die Heralds versuchen, weitere Meka-Gormiti zu erwecken, um die beiden von Voidus errichteten Artefakte außer Kraft zu setzen, schickt der Lord der Finsternis Kratus nach Gorm. Mit seiner neu gewonnenen Omega-Energie setzt dieser alles daran, die vier Helden aufzuhalten - noch bevor Eron den ersten Leuchtturm des Windes aktivieren kann.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.