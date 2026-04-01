Eine Explosion heißer LuftJetzt kostenlos streamen
Gormiti
Folge 10: Eine Explosion heißer Luft
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Riff und Eron sind Xathors Illusion zum Opfer gefallen und sitzen nun in einem Käfig fest - machtlos, den letzten Feuer-Leuchtturm zu verteidigen. Nur, wenn die beiden Heralds ihre Kräfte vereinen, haben sie eine Chance, die Angriffe Xathors zu vereiteln und die Energie des Turms zu aktivieren.
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Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.