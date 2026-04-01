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Gormiti

Außer Betrieb

DeAPlanetaStaffel 2Folge 16vom 01.04.2026
Außer Betrieb

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Gormiti

Folge 16: Außer Betrieb

12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6

Als der Wind-Gormiti Typhon gegen Kratus antritt, nutzt der Darkan seine Omega-Kräfte und absorbiert dessen Energie - mit verheerenden Folgen: Alle werden außer Gefecht gesetzt. Nur Riffs Armschützer scheinen noch voll funktionsfähig zu sein. So muss er Kratus allein entgegentreten, unterstützt von Vulkan, dem magmabetriebenen Feuer-Gormiti. Wird Riff es schaffen, seine Freunde zu retten?

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