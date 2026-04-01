Gormiti
Folge 16: Außer Betrieb
12 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als der Wind-Gormiti Typhon gegen Kratus antritt, nutzt der Darkan seine Omega-Kräfte und absorbiert dessen Energie - mit verheerenden Folgen: Alle werden außer Gefecht gesetzt. Nur Riffs Armschützer scheinen noch voll funktionsfähig zu sein. So muss er Kratus allein entgegentreten, unterstützt von Vulkan, dem magmabetriebenen Feuer-Gormiti. Wird Riff es schaffen, seine Freunde zu retten?
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: Planeta Junior S.L.