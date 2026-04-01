Gormiti
Folge 19: Kalt wie Eis
11 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 6
Als Ikors Abenteuer im Eisreich beginnt und er gemeinsam mit seinen Freunden auf dem Weg ist, seinen ersten Leuchtturm zu aktivieren, stehen die Vier schon bald einem Cryptus mit Omega-Antrieb gegenüber. Der Darkan kann nun mehrere Portale erschaffen, um die Heralds von allen Seiten anzugreifen. Kann Ikor den finsteren Cryptus trotzdem aufhalten?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Gormiti
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Fantasie, Abenteuer
Produktion:ES, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Planeta Junior S.L.